Questa mattina, un drone ha colpito la base di Ali Al Salem in Kuwait, dove sono presenti militari italiani e statunitensi. Il velivolo della Task Force Air è stato distrutto nell’attacco. Il ministro degli Esteri ha dichiarato che l’Italia non si farà intimidire di fronte a questo episodio. La base è stata colpita senza che ci siano stati altri danni o feriti segnalati.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Attacco alla base di Ali Al Salem. La base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita personale e mezzi militari statunitensi e italiani, è stata colpita questa mattina, 15 marzo, da un drone. L’attacco ha preso di mira un hangar all’interno della struttura, dove si trovava un velivolo a pilotaggio remoto appartenente alla Task Force Air italiana, che è stato completamente distrutto. Secondo quanto comunicato dallo Stato Maggiore della Difesa, al momento dell’attacco tutto il personale era già al sicuro, quindi non si registrano feriti né tra i militari italiani né tra quelli presenti nella base. Il drone distrutto era fondamentale per le operazioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Drone colpisce base italiana in Kuwait: distrutto velivolo della Task Force Air. Tajani: “Non ci facciamo intimorire”

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