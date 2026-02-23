Pusher pedinato e fermato | sorpreso con dieci dosi di droga pronte per lo spaccio

Un pusher di origine somala è stato fermato dalla guardia di finanza a Formia dopo essere stato pedinato e trovato con dieci dosi di droga pronte per la vendita. La causa del suo arresto è stata la presenza sospetta nel suo appartamento, che ha portato i finanzieri a controllare e scoprire la merce nascosta. La sostanza stupefacente era già confezionata e pronta per essere venduta. L’operazione ha portato al sequestro della droga e all’arresto del sospettato.

Operazione antidroga della guardia di finanza, a Formia, dove un cittadino di origine somala è stato trovato in possesso di diverse dosi di sostanza stupefacente già pronte per lo spaccio. Dopo un'attività info investigativa, hanno avviato osservazioni, appostamenti e pedinamenti, poi i finanzieri sono entrati in azione fermando un ragazzo di origine somala in piazza della Vittoria. Il fiuto dei cani antidroga Jeey e Nix hanno permesso di scoprire lo stupefacente: 10 dosi di hashish, del peso di 16 grammi, confezionate in altrettante bustine di cellophane trasparente, pronte per essere cedute.