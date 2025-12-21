Partite Serie A oggi in TV dove vedere Fiorentina-Udinese e Genoa-Atalanta in diretta e streaming | gli orari
Partite di Serie A oggi in TV e streaming: ecco gli incontri della domenica 21 dicembre. Il programma include il lunch match Cagliari-Pisa alle 15, Sassuolo-Torino alle 18, Fiorentina-Udinese alle 20:45 e Genoa-Atalanta alle 20:45. Di seguito, gli orari e le modalità per seguire gli incontri in diretta.
Le partita di Serie A in diretta tv e in streaming di domenica 21 dicembre: il lunch match è Cagliari-Pisa, alle ore 15 Sassuolo-Torino, Fiorentina-Udinese alle ore 18 e Genoa-Atalanta alle 20:45. Dove vederle e le ultime news sulle formazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
