L’emergenza infortuni in casa Napoli ha attirato l’attenzione degli esperti, che non riescono a trovare un metodo preciso per spiegare i 37 episodi verificatisi finora. Ferretti ha commentato la situazione, sottolineando l’incertezza sulle cause. Nel frattempo, De Bruyne è stato indicato come possibile recupero in circa cinque mesi, una tempistica considerata ottimale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L’emergenza infortuni in casa Napoli finisce sotto la lente degli esperti. A intervenire, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” su Stile TV, è stato Andrea Ferretti, ex responsabile medico della Nazionale italiana, che ha analizzato il dato dei 37 stop stagionali che hanno condizionato il cammino degli azzurri. «Non c’è un metodo scientifico per capire dove si è sbagliato nel Napoli con questi 37 infortuni», ha spiegato Ferretti. «Di solito, quando succedono queste cose e ci sono delle annate in cui una squadra può essere bersagliata dagli infortuni, a fine campionato si fa un’analisi e si cerca di capire il motivo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ferretti: «Nessun metodo certo per spiegare i 37 infortuni del Napoli. De Bruyne? Cinque mesi sarebbero un ottimo recupero»

