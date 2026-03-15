Lo Stretto di Hormuz rappresenta una delle rotte più cruciali per il trasporto di petrolio destinato alla Cina e ad altri mercati globali. Quando la via si chiude in parte, i prezzi di petrolio e gas aumentano rapidamente. La sua posizione strategica ha un impatto diretto sul mercato energetico internazionale. Le navi che attraversano questa zona sono al centro delle dinamiche di approvvigionamento mondiale.

Lo Stretto di Hormuz è uno dei punti più strategici del sistema energetico globale e la sua parziale chiusura ha fatto impennare i prezzi di petrolio e gas. Questo passaggio marittimo largo appena poche decine di chilometri collega il Golfo Persico all’Oceano Indiano ed è da decenni la principale arteria attraverso cui transitano i combustibili provenienti dai grandi produttori mediorientali. Il petrolio iraniano continua a passare. Prima della crisi esplosa nel 2026, attraverso Hormuz passava circa un quinto del petrolio mondiale, oltre a una quota significativa di gas naturale liquefatto, fertilizzanti e materie prime strategiche come alluminio ed elio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Dove finisce il petrolio che passa da Hormuz, la rotta verso la Cina

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