L’ossessione di Trump per la Groenlandia passa per una nuova rotta aperta dalla Cina

L’interesse di Donald Trump per la Groenlandia ha suscitato attenzione, evidenziando le strategie di difesa degli Stati Uniti. Recentemente, il presidente ha ribadito l’importanza di acquisire l’isola, dopo aver approfondito il suo ruolo geopolitico. Nel contesto di queste dinamiche, si inserisce anche l’interesse della Cina, che ha aperto nuove rotte e opportunità nella regione, influenzando gli equilibri internazionali e le politiche di sicurezza.

Dopo l’operazione militare in Venezuela, il presidente americano Donald Trump ha reiterato la necessità per l’America di “avere la Groenlandia” per la Difesa del paese. E’ un tema che ricorre spess. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L’ossessione di Trump per la Groenlandia passa per una nuova rotta aperta dalla Cina Leggi anche: Trump presenta la nuova strategia USA: più controllo sull’America Latina, frizione con l’Europa e sfida aperta alla Cina Leggi anche: Il nuovo mondo di Trump: una sfida aperta alla Cina Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Cuba e Colombia l’ossessione di Trump e Rubio | gli Stati non allineati da ricondurre nell’orbita americana. L'ossessione di Trump per la Groenlandia passa per una nuova rotta aperta dalla Cina - Europe Arctic Express accorcia le distanze tra Pechino ed Europa e cambia gli equilibri dell’Artico. ilfoglio.it

Groenlandia, il premier replica duro a Trump: “Gli Usa non otterranno la Groenlandia, è nostra” - "Voglio essere chiaro: gli Stati Uniti non otterranno la Groenlandia. quotidiano.net

Trump vuole la Groenlandia. Come potrebbe avvenire effettivamente l'acquisizione dell'isola artica e i cambiamenti geopolitici - Il presidente Donald Trump ha più volte parlato della sua intenzione di impossessarsi della Groenlandia. ilmessaggero.it

Trump annetterà la Groenlandia? La diretta con Alessandro Orsini

e invece, con l'ossessione antitrumpiana che riempie le prime pagine dei quotidiani (mi sta simpatico Trump no. i venezuelani avevano lui come unica speranza sì), nessuno sta spiegando come vanno le cose. leggete fonti venezuelane per capire. ah già, n x.com

Il petrolio del Venezuela è sempre stato l'ossessione di Trump. Qui un suo discorso nel North Carolina del 2023: Quando me ne sono andato, il Venezuela era pronto a crollare. Lo avremmo preso noi. Avremmo ottenuto tutto quel petrolio. Sarebbe stato propri - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.