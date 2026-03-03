Ahi Rodrygo | si rompe crociato anteriore e menisco destro Stagione finita e niente Mondiale

A meno di tre mesi dalla fine della stagione e con il Mondiale alle porte, il giovane calciatore ha subito una rottura del legamento crociato anteriore e del menisco destro durante una partita. L'infortunio lo costringe a terminare anzitempo il suo campionato e a saltare la partecipazione alla competizione mondiale. La diagnosi è stata confermata dopo gli esami medici effettuati nei giorni successivi.

Il calvario di Rodrygo sembra non avere fine. Nonostante sia riuscito a stringere i denti fino al fischio finale contro il Getafe, gli accertamenti medici di questa mattina hanno confermato lo scenario peggiore: rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale del ginocchio destro. Il brasiliano era appena rientrato dopo uno stop di un mese, ma il nuovo infortunio lo costringerà a un'operazione e a una lunghissima riabilitazione come si evince dal comunicato del Real Madrid. Una notizia drammatica non solo per Arbeloa, ma anche per Ancelotti e per il Brasile: con meno di tre mesi alla fine della stagione e il Mondiale alle porte, l'annata del talento classe 2001 è ufficialmente conclusa.