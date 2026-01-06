Infortunio Dovbyk | l’ucraino segna ed esce
Infortunio Dovbyk: l’attaccante ucraino, autore di un gol, si è infortunato subito dopo aver portato la Roma sullo 0-2 contro il Lecce. Dopo il primo gol di Ferguson, Dovbyk ha dovuto lasciare il campo a causa di un problema fisico, interrompendo così la sua prestazione. Un episodio che ha influito sulla partita, evidenziando l’importanza della gestione degli infortuni nel calcio professionistico.
Neanche il tempo di esultare per il gol che porta la Roma sullo 0-2 contro il Lecce, dopo il primo vantaggio siglato dall’altro attaccante Ferguson, che per Artem Dovbyk è già tempo di uscire dal campo. Infortunio alla coscia destra e condizioni da rivalutare per il giocatore, tornato da pochissimo dopo l’infortunio accusato pochi mesi fa. In campo, al suo posto, il giovanissimo Romano. Si attendono valutazioni riguardo la gravità dell’infortunio occorso al centravanti giallorosso. L'articolo proviene da SololaRoma.it. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Di Lorenzo cade in area e Mariani fischia il rigore (in ritardo), De Bruyne segna ed esce per infortunio: in Napoli-Inter è successo di tutto in tre minuti
Leggi anche: Infortunio Dovbyk, brutte notizie per Gasperini: l’attaccante esce per un problema fisico. Le sue condizioni
Dovbyk segna, poi si fa male: il centravanti chiede il cambio contro il Lecce - Artem subentra nel secondo tempo a Ferguson e sigla anche il gol del raddoppio giallorosso. ilromanista.eu
FLASH | Lecce-Roma, gioie e dolori per Dovbyk: gol e infortunio! - Brutte notizie per la Roma nel finale della sfida con il Lecce: dopo aver segnato Dovbyk deve uscire per infortunio! fantamaster.it
Roma, infortunio Dovbyk: i risultati degli esami medici. Come sta e quando tornerà a disposizione di Gasperini - Dopo le lesioni al bicipite femorale della gamba sinistra sia di Dybala sia di Bailey e la distorsione alla caviglia di Ferguson, è ... corrieredellosport.it
Viste le difficoltà di David e Openda e l'infortunio di Vlahovic, la Juve valuta tre nomi per l’attacco Come riportato da Tuttosport, i bianconeri seguono tre profili per il ruolo di centravanti: Mateo Pellegrino, Alexander Sørloth e Artem Dovbyk, Identikit simile, u - facebook.com facebook
#CalciomercatoRoma: #Dovbyk proposto alla #Juventus Il futuro di Dovbyk appare sempre più lontano dalla Capitale. L’attaccante ucraino, complice anche qualche infortunio, non è mai realmente entrato nelle gerarchie di #Gasperini. L’ex Girona non è ri x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.