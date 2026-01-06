Infortunio Dovbyk | l’ucraino segna ed esce

Infortunio Dovbyk: l’attaccante ucraino, autore di un gol, si è infortunato subito dopo aver portato la Roma sullo 0-2 contro il Lecce. Dopo il primo gol di Ferguson, Dovbyk ha dovuto lasciare il campo a causa di un problema fisico, interrompendo così la sua prestazione. Un episodio che ha influito sulla partita, evidenziando l’importanza della gestione degli infortuni nel calcio professionistico.

FLASH | Lecce-Roma, gioie e dolori per Dovbyk: gol e infortunio! - Brutte notizie per la Roma nel finale della sfida con il Lecce: dopo aver segnato Dovbyk deve uscire per infortunio! fantamaster.it

Roma, infortunio Dovbyk: i risultati degli esami medici. Come sta e quando tornerà a disposizione di Gasperini - Dopo le lesioni al bicipite femorale della gamba sinistra sia di Dybala sia di Bailey e la distorsione alla caviglia di Ferguson, è ... corrieredellosport.it

Viste le difficoltà di David e Openda e l'infortunio di Vlahovic, la Juve valuta tre nomi per l’attacco Come riportato da Tuttosport, i bianconeri seguono tre profili per il ruolo di centravanti: Mateo Pellegrino, Alexander Sørloth e Artem Dovbyk, Identikit simile, u - facebook.com facebook

#CalciomercatoRoma: #Dovbyk proposto alla #Juventus Il futuro di Dovbyk appare sempre più lontano dalla Capitale. L’attaccante ucraino, complice anche qualche infortunio, non è mai realmente entrato nelle gerarchie di #Gasperini. L’ex Girona non è ri x.com

