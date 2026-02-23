Scatena il caos al pronto soccorso | ferisce una dottoressa e due agenti

Un uomo in preda a un raptus ha aggredito una dottoressa e due agenti di sicurezza nel pronto soccorso. La sua rabbia è scoppiata quando ha cercato di lasciare la stanza senza assistenza, nonostante i tentativi di calmamento da parte del personale. L’uomo ha colpito con calci, pugni e morsi chi gli si è avvicinato, creando scompiglio tra i presenti. Gli agenti di sicurezza sono intervenuti per bloccarlo, mentre il personale sanitario cercava di proteggersi.
Fermo, 23febbraio 2026 – Quando, in preda a un raptus, ha manifestato l’intenzione di lasciare la sua stanza d’ospedale, prima i paramedici, poi una dottoressa, hanno cercato di dissuaderlo e di calmarlo ma lui, di tutta risposta, li ha aggrediti a calci, pugni e morsi, e stressa cosa ha fatto con i due agenti della sicurezza privata del «Murri» che sono intervenuti per neutralizzarlo. Una volta bloccato sono dovuti intervenire i carabinieri. Tre feriti. Alla fine il bilancio è stato di tre feriti: la dottoressa e i due agenti privati. È ancora allarme sicurezza in ospedale, dopo l’ennesimo episodio di violenza nei confronti del personale sanitario e della vigilanza privata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

