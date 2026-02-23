Scatena il caos al pronto soccorso | ferisce una dottoressa e due agenti

Un uomo in preda a un raptus ha aggredito una dottoressa e due agenti di sicurezza nel pronto soccorso. La sua rabbia è scoppiata quando ha cercato di lasciare la stanza senza assistenza, nonostante i tentativi di calmamento da parte del personale. L’uomo ha colpito con calci, pugni e morsi chi gli si è avvicinato, creando scompiglio tra i presenti. Gli agenti di sicurezza sono intervenuti per bloccarlo, mentre il personale sanitario cercava di proteggersi.

Fermo, 23febbraio 2026 – Quando, in preda a un raptus, ha manifestato l’intenzione di lasciare la sua stanza d’ospedale, prima i paramedici, poi una dottoressa, hanno cercato di dissuaderlo e di calmarlo ma lui, di tutta risposta, li ha aggrediti a calci, pugni e morsi, e stressa cosa ha fatto con i due agenti della sicurezza privata del «Murri» che sono intervenuti per neutralizzarlo. Una volta bloccato sono dovuti intervenire i carabinieri. Tre feriti. Alla fine il bilancio è stato di tre feriti: la dottoressa e i due agenti privati. È ancora allarme sicurezza in ospedale, dopo l’ennesimo episodio di violenza nei confronti del personale sanitario e della vigilanza privata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

52enne tunisino scatena caos al Pronto Soccorso: minacce e resistenzaUn uomo tunisino di 52 anni ha provocato disordini al Pronto Soccorso di Parma, minacciando il personale e opporsi agli agenti intervenuti.

Morta a 39 anni al pronto soccorso del Policlinico: una dottoressa indagata per omicidio colposoUna dottoressa del pronto soccorso del Policlinico di Bari è indagata per omicidio colposo in relazione alla morte di una paziente di 39 anni avvenuta il 7 dicembre scorso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Migranti, De Pascale apre al Cpr in Emilia e scatena il caos a sinistra; Shia LaBeouf ci ricasca e scatena il caos a New Orleans durante il Carnevale; Commenti personali e santi associati ai candidati: il file excel pubblicato per errore scatena il caos sul concorso dei notai; Battlefield 6 Stagione 2 scatena il caos in Europa: nuove mappe, modalità psichedeliche e guerra totale in tre fasi.

Shia LaBeouf ci ricasca e scatena il caos a New Orleans durante il CarnevaleDichiaratamente sobrio dal 2020, purtroppo Shia LaBeouf ha avuto una ricaduta e durante i festeggiamenti del Carnevale, ubriaco, è stato coinvolto in numerose risse. comingsoon.it

Inter-Juve, la scelta dell’arbitro scatena il caos: sentenza netta di Luca MarelliLa scelta dell'arbitro durante Inter-Juventus ha scetanto le furenti proteste in campo: sentenza netta di Luca Marelli ... spaziointer.it

La morte del signore della droga "El Mencho" scatena il caos in diverse città messicane Hanno ucciso Mencho, leader di uno dei cartelli più potenti del paese, stanno bruciando veicoli e chiudendo strade in tutto il paese, diversi stati sono in allarme rosso, s - facebook.com facebook

Migranti, De Pascale apre al Cpr in Emilia e scatena il caos a sinistra x.com