Gasbarro rilancia l' Audace | il Cerignola supera il Casarano e consolida la posizione in zona playoff

Gasbarro ha deciso di rilanciare l’Audace, portando il Cerignola a vincere il derby contro il Casarano e rafforzare la sua posizione nella zona playoff. Dopo una sconfitta inaspettata a Cosenza, la squadra ha dimostrato carattere con una prestazione convincente sul campo. La vittoria ha permesso ai pugliesi di avvicinarsi alle prime posizioni della classifica, alimentando la speranza di restare in corsa per i playoff. La partita si è conclusa con un risultato importante per il club.

Gli ofantini vincono il derby contro la formazione salentina 2-1 nell'anticipo della 28esima giornata del girone C di serie C. Padroni di casa avanti al 5' grazie a un rigore di Gambale, alla fine del primo tempo arriva il pari dell'ex Leonetti. A sei minuti dal 90', la firma del difensore che regala i tre punti ai gialloblu Dopo la battuta d'arresto in quel di Cosenza, il Cerignola riparte alla grande vincendo il derby pugliese contro il Casarano e cementando la propria posizione in zona playoff. Un successo che vale ancora di più perché giunto contro una diretta concorrente che adesso dista sei lunghezze dagli ofantini.