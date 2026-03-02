Ravenna vince 3-0 contro Sorrento in una partita caratterizzata da grande precisione e determinazione. La squadra di casa ha controllato il gioco fin dall'inizio, imponendo il ritmo e mantenendo alta la concentrazione durante tutto l'incontro. La vittoria permette a Ravenna di consolidare il terzo posto in classifica, mentre Sorrento non è riuscita a reagire ai colpi subiti.

Una prova di carattere e precisione ha contraddistinto il confronto tra Consar Ravenna e Romeo Sorrento, con la formazione di casa in grado di imporre ritmo e controllo dall’inizio alla fine. Il successo per 3-0 rafforza la posizione in classifica, avvicinando Ravenna alla seconda piazza e confermando il valore del gioco di squadra al servizio e a muro. Formazioni iniziali: Ravenna conferma il sestetto titolare con Sestetto come riferimento, mentre Sorrento presenta Malavasi al posto di Pol. D’avvio, un ace di Zlatanov porta Ravenna in vantaggio (4-2) all’interno di un avvio orientato al cambio palla. Un altro ace di Valchinov consolida il +3 (8-5). 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Ravenna domina Sorrento 3-0 e consolida il terzo posto

