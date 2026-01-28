Quanto vale la longevità in salute se si diventa anziani a 75 anni

L’Italia sta invecchiando rapidamente, e la domanda che molti si pongono è quanto valga davvero la longevità in salute. Sempre più persone raggiungono i 75 anni, ma non è detto che siano in buona forma. La questione non riguarda solo il numero di anni vissuti, ma anche la qualità di vita che si può mantenere con l’età.

Parlare di un Paese che invecchia non rende l'idea di quello che sta accadendo all'Italia in termini di longevità. "Ma esiste anche una demografia positiva, che ci dice che siamo ringiovaniti. Prima dei 75 anni anni non si diventa anziani dal punto di vista sanitario". La notizia, che sembra una provocazione, arriva da Daniele Vignoli, coordinatore scientifico di Age-It e ordinario di Demografia all'Università di Firenze, che analizza le sfide della longevità in occasione del convegno 'Invecchiare bene in una società che cambia', organizzato dal partenariato Age-It (Ageing Well in an Ageing Society), in collaborazione con Inps.

