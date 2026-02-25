Donna trovata morta in casa dal marito sul pavimento | aveva un coltello conficcato nel petto

Raf: “Sanremo non è adatto a me. Canto per mia moglie. Le donne sono più belle con le rughe” È successo a Ostellato, in provincia di Ferrara. La vittima, una 55enne, era impiegata come operatrice socio-sanitaria in una struttura della zona. Disposta l'autopsia Dramma martedì sera (24 febbraio) a Ostellato, piccolo comune in provincia di Ferrara. Una donna di origine ucraina di 55 anni, impiegata come operatrice socio-sanitaria in una struttura della zona, è stata trovata morta all'interno della sua abitazione in via Donatori degli Organi. Il cadavere presentava un coltello conficcato nel petto, proprio all'altezza del cuore. A lanciare l'allarme è stato il marito della donna, un cittadino italiano originario del Bolognese, al suo rientro dal lavoro intorno alle 19. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe trovato la moglie già priva di vita sul pavimento dell'appartamento. 🔗 Leggi su Today.it

