Donna scomparsa a Roma si indaga per omicidio | sospetti sul marito

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa a Roma dall’8 gennaio. La sua assenza ha portato alla denuncia di allontanamento da parte del marito ad Anguillara Sabazia. Le indagini sono focalizzate su possibili connessioni con un omicidio, sollevando sospetti sul ruolo del coniuge. La vicenda resta sotto approfondimento delle forze dell’ordine per chiarire le circostanze della scomparsa.

Federica Torzullo, 41 anni, non dà più notizie di sé dall'8 gennaio. Il giorno dopo la denuncia di allontanamento da Anguillara Sabazia presentata dal coniuge. Chi indaga lo definisce un «allontanamento atipico» in cui ci sono «aspetti che non quadrano».

Donna scomparsa vicino Roma, si indaga per omicidio - Le ricerche sono scattate in tutta la zona di Anguillara Sabazia, centro in provincia di Roma, dopo la denuncia di presentata ... tg24.sky.it

Roma, Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara Sabazia: si indaga per omicidio - È stata aperta un’inchiesta per omicidio sulla scomparsa di Federica Torzullo, di 41 anni, residente ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, di cui non ... lapresse.it

Donna scomparsa vicino a Roma, si indaga per omicidio. Della 41enne non si hanno notizie dallo scorso 8 gennaio. La casa posta sotto sequestro #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/01/12/donna-scomparsa-vicino-a-roma-si-indaga-per-omi - facebook.com facebook

