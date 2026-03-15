Domenica 15 marzo, Mara Venier conduce il 26º appuntamento di Domenica In su Rai 1. Tra gli ospiti di questa puntata ci sono Virginia Raffaele e Riccardo Cocciante. La trasmissione va in onda a partire dalle 14 e vede la partecipazione anche di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. La conduttrice ritorna in diretta dopo una pausa stagionale.

Mara Venier torna oggi, domenica 15 marzo, con il 26º appuntamento stagionale di Domenica In, in onda dalle 14 su Rai 1 con Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Anticipazioni e ospiti del 15 marzo 2026. In apertura di puntata, Mara Venier e Alberto Matano renderanno un affettuoso omaggio a Enrica Bonaccorti, ricordando la grande artista e amica scomparsa giovedì scorso all’età di 76 anni. A seguire, ampio spazio poi alla musica d’autore: Riccardo Cocciante ripercorrerà i momenti più intensi della sua straordinaria carriera e offrirà al pubblico un’esibizione al pianoforte sulle note di “ Ho vent’anni con te ”, brano che dà il titolo al suo nuovo album di inediti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Domenica In: Virginia Raffaele e Riccardo Cocciante tra gli ospiti

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