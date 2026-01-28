Questa sera a Sanremo, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi salgono sul palco per presentare il loro nuovo film,

Virginia Raffele e Fabio De Luigi promuoveranno il loro nuovo film, Un bel giorno, a Sanremo: attesi una serata come ospiti Virginia Raffele e Fabio De Luigi saranno ospiti del festival di Sanremo. La coppia, per presentare il film Un bel giorno, in uscita il 5 marzo, saranno presenti alla kermesse. Non è la prima volta che la coppia giunge al festival; ma se De Luigi c’è stato nel passato per altre ospitate e promozioni, Virginia Raffaele è stata anche co- conduttrice. Nel 2017 era stata al fianco di Carlo Conti con le sue imitazioni, dove ogni sera aveva vestito i panni di qualcuno. Poi nel 2019 è tornata come co- conduttrice, al fianco di Claudio Baglioni – con cui si mormora sia nata una storia- e Claudio Bisio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sanremo, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi ospiti per promuovere il nuovo film

