La cantante Virginia Raffaele e l’attore Fabio De Luigi saranno ospiti al Festival di Sanremo 2026. L’attrice e comica romana salirà sul palco in una delle cinque serate, insieme al suo partner televisivo e cinematografico. La loro presenza si aggiunge alle tante novità di questa edizione, che promette di essere tra le più interessanti degli ultimi anni.

Al Festival di Sanremo 2026 ci sarà anche Virginia Raffaele. L’attrice e comica romana è attesa in una delle cinque serate insieme a Fabio De Luigi, partner in TV (in Facciamo Che Io Ero su Rai 2 nel 2017) e al cinema. I due – annuncia Ansa – saranno ospiti di Carlo Conti per promuovere la nuova commedia Un bel giorno, diretta dallo stesso De Luigi, che li vedrà protagonisti sul grande schermo dal 5 marzo. Per la Raffaele, soprattutto, un ritorno al Teatro Ariston che l’ha vista per anni presenza di fatto costante. Proprio Conti la chiamò come ospite nel 2015, prima di arruolarla nel 2016 per tutte le cinque serate, dove esplose il suo talento di imitatrice con i personaggi di Sabrina Ferilli, Carla Fracci, Belen Rodriguez e Donatella Versace. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Sanremo 2026, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi ospiti

