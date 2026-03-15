Domenica In di oggi, domenica 15 marzo, si apre con il ricordo di Enrica Bonaccorti, ricordata dalla conduttrice nel corso della trasmissione. La Venier ha espresso il suo dolore per la scomparsa dell’attrice e scrittrice, menzionando alcuni momenti condivisi con lei. La puntata prosegue con l’attenzione rivolta al ricordo di Bonaccorti, protagonista di un’introduzione emozionata.

Il ricordo di Enrica Bonaccorti apre la puntata di Domenica In, in onda su Rai 1 oggi, domenica 15 marzo. A ricordarla Mara Venier, commossa, l'amica di una vita. Lo studio si raccoglie in un omaggio carico di emozione, con la conduttrice affiancata da Alberto Matano e Valerio Rossi Albertini, due volti molto legati alla Bonaccorti così come alla stessa Venier. È proprio Mara a dare il tono del momento, mostrando tutto il dolore per una perdita che l'ha colpita nel profondo: "Lei vorrebbe essere ricordata con il sorriso ma non sarà facile". La padrona di casa fatica a trattenere la commozione mentre ripercorre un rapporto diventato ancora più intenso nell'ultimo periodo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Domenica In, lo strazio della Venier per Enrica Bonaccorti: come apre la puntata

Articoli correlati

Leggi anche: DOMENICA IN: IL COMMOSSO OMAGGIO DI VENIER-MATANO A ENRICA BONACCORTI

Leggi anche: Mara Venier ricorda Enrica Bonaccorti a Domenica In: “Ci avevano divise”

Aggiornamenti e notizie su Enrica Bonaccorti

Argomenti discussi: Jenny Canton stroncata dalla malattia a 34 anni, lo strazio di famiglia e amici: Lascerai per sempre un vuoto immenso.

Addio ad Enrica BonaccortiAveva 76 anni. La Rai: Eleganza e professionalità. Il tumore al pancreas diagnosticato neanche un anno fa (ANSA) ... ansa.it

Enrica Bonaccorti, la malattia rivelata sui social e in tvEnrica Bonaccorti, morta oggi a Roma a 76 anni, conduttrice, autrice, attrice, scrittrice, aveva rivelato per la prima volta di avere un tumore a fine settembre, pubblicando su Instagram la sua foto c ... ansa.it