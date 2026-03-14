Domenica In tornerà domenica 15 marzo alle 14.00 con la sua 26esima puntata e, come ogni settimana, l’apertura sarà dedicata a un personaggio. Questa volta, la conduttrice e il giornalista Matano renderanno omaggio a Enrica Bonaccorti con un ricordo commosso. La puntata si concentrerà sulla figura della scrittrice e conduttrice, senza approfondimenti su altri aspetti.

L’apertura della 26esima puntata di “ Domenica In “, il 15 marzo alle 14.00 sarà dedicata a Enrica Bonaccorti. Sono tanti gli ospiti attesi negli studi di Rai1. Mara Venier e Alberto Matano le renderanno un affettuoso omaggio, ricordando la grande artista e amica scomparsa giovedì scorso all’età di 76 anni. Ampio spazio poi alla musica d’autore: Riccardo Cocciante ripercorrerà i momenti più intensi della sua straordinaria carriera e offrirà al pubblico un’esibizione al pianoforte sulle note di “ Ho vent’anni con te ”, brano che dà il titolo al suo nuovo album di inediti. Per il cinema sarà ospite Virginia Raffaele, protagonista insieme a Fabio De Luigi del film “ Un bel giorno ”, diretto dallo stesso De Luigi, nelle sale dal 5 marzo. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - DOMENICA IN: IL COMMOSSO OMAGGIO DI VENIER-MATANO A ENRICA BONACCORTI

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