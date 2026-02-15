Anticipazioni Domenica In gli ospiti di Mara Venier del 15 febbraio
Il 15 febbraio, Mara Venier conduce una nuova puntata di Domenica In, portando in studio ospiti molto attesi. La scelta di proporre interviste e performance dal vivo rende il pomeriggio di Rai1 uno dei più seguiti della domenica. La conduttrice apre la trasmissione alle 14:00, accogliendo personaggi noti e storie interessanti, mentre il pubblico si prepara a seguire un pomeriggio ricco di emozioni.
La domenica pomeriggio di Rai1 si conferma un appuntamento imperdibile per milioni di italiani. Oggi, 15 febbraio, a partire dalle ore 14:00, Mara Venier torna al timone di una nuova e ricchissima puntata di Domenica In. In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, la “zia più amata d’Italia” non sarà sola: al suo fianco ritroveremo la squadra composta da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Domenica In, le anticipazioni del 15 febbraio. Il clima in studio è già elettrico, e il motivo è presto detto: la kermesse canora più importante d’Italia è ormai alle porte. La puntata si aprirà infatti con un collegamento attesissimo con Carlo Conti. 🔗 Leggi su Dilei.it
Domenica In, gli ospiti di Mara Venier oggi 15 febbraio
Domenica In, condotta da Mara Venier, si prepara a trasmettere oggi 15 febbraio, meno di una settimana dall'inizio del Festival di Sanremo.
