Cremonese Cagliari 2-2 | finale pazzesco allo Zini! Il 2006 Trepy all’esordio in Serie A pareggia allo scadere

La partita tra Cremonese e Cagliari termina 2-2, con un finale ricco di emozioni allo Zini. All’esordio in Serie A, il giovane Trepy del 2006 segna il gol del pareggio nei minuti finali, regalando un punto sia alla Cremonese che al Cagliari. Un incontro equilibrato e avvincente che termina con un risultato inatteso, riflettendo l’incertezza e la competitività del campionato.

Un finale thrilling allo Stadio "Giovanni Zini" nega la gioia dei tre punti alla Cremonese e regala un pareggio insperato al Cagliari. La delicata sfida salvezza termina 2-2, un risultato che lascia l'amaro

Il Cagliari pareggia in rimonta con la Cremonese: 2-2 - La Cremonese è più lucida e incisiva e chiude il primo tempo con due gol di vantaggio, ma Pisacane cambia la squadra e nel secondo tempo arriva il pari ... corriere.it

LIVE Cremonese-Cagliari 2-2 Serie A 2025/2026: Cagliari cambia con Trepy - Cagliari: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

#SerieA - Result: Cremonese 2-2 Cagliari #SSFootball x.com

51: Michel Adopo Gennaro Borrelli US Cremonese 2-1 Cagliari Calcio #SerieATIM #Ceeyarh - facebook.com facebook

