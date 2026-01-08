La Cremonese scappa il Cagliari non si arrende | 2-2 allo Zini

La partita tra Cremonese e Cagliari si conclude con un pareggio di 2-2, dopo che i padroni di casa avevano preso il vantaggio di 2-0. Johnsen e Vardy hanno segnato per la Cremonese, ma nella ripresa Adopo e Trepy hanno rimesso in pari il Cagliari. La Cremonese, a quota cinque risultati utili consecutivi senza vittoria, non riesce a consolidare il vantaggio iniziale, lasciando aperto il discorso sulla competitività di entrambe le squadre

