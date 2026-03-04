A Firenze, le sorelle Nencioni sono le preferite tra le proposte per il nome del nuovo ponte sull’Arno. La consultazione, promossa dal Comune, ha visto al momento questa scelta ottenere il maggior numero di voti. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane, ma attualmente le sorelle Nencioni guidano la classifica delle preferenze della cittadinanza.

Quasi 10mila cittadini hanno partecipato al sondaggio del Comune. Circa 3.500 voti per Caterina e Nadia, vittime della strage dei Georgofili FIRENZE – Le sorelle Nencioni sono al momento le più votate nella consultazione promossa dal Comune per scegliere il nome del nuovo ponte sull’Arno. È quanto emerge dai primi risultati per scegliere l’intitolazione dell’infrastruttura. Secondo quanto reso noto dalla sindaca Sara Funaro, alla consultazione online hanno partecipato circa 10mila cittadini. Tra questi, circa 3500 votanti hanno espresso la propria preferenza per le due bambine morte nell’attentato mafioso che colpì il centro storico della città nella notte del 27 maggio 1993. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Nome del nuovo ponte sull’Arno a Firenze, le sorelle Nencioni in testa alle preferenze

