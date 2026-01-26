Allemand non scende dal podio | Sara terza nel SuperG di Orcières Dorigo vince

Sara Allemand si conferma tra le protagoniste della Coppa Europa di sci alpino, ottenendo un terzo posto nel SuperG di Orcières, dopo aver vinto due gare a St. La piemontese mantiene un rendimento costante e positivo, rafforzando la sua posizione in classifica. Questo risultato testimonia il suo buon stato di forma e la crescita nel circuito continentale, offrendo un’indicazione promettente per le prossime competizioni.

La piemontese continua il momento magico in Coppa Europa: terzo posto in Francia dopo due vittorie a St. Anton e leadership rafforzata nella classifica di specialità Sara Allemand continua a essere una delle grandi protagoniste della Coppa Europa di sci alpino. La venticinquenne di Bardonecchia sale ancora sul podio, chiudendo terza nel SuperG di Orcières Merlette, gara che ha aperto la tappa francese del circuito continentale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

Sci alpino, Sara Allemand a podio nel superG di Orcieres Merlette di Coppa Europa. Tre italiane in top10Sara Allemand si è classificata terza nel superG di Orcieres Merlette, valido per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2026.

Sara Allemand concede il bis: vittoria anche nel superG di St. AntonSara Allemand torna sul podio con un'altra vittoria nel superG di St.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Allemand non scende dal podio di Coppa Europa: Sara è terza nel SuperG di Orcieres, vince DorigoSara Allemand è ancora sul podio di Coppa Europa: la venticinquenne di Bardonecchia è terza nel superG che apre la tappa del circuito continentale ad Orcieres (Francia), piazzamento che segue i due su ... fisi.org

Terza vittoria stagionale in Coppa Europa, leader della generale con 190 punti di vantaggio su Sara Allemand, leader dello slalom con 85 punti su Giulia Valleriani e 120 su Leonie Raich; seconda in gigante alle spalle di Steinmair, a 29 punti, e con 11 di mar facebook

Sara Allemand trionfa nella discesa di Coppa Europa a Pass Thurn! Classifica generale a tinte azzurre - x.com