Goggia non scende più dal podio terza anche nella discesa di Soldeu

Sofia Goggia si è piazzata terza nella discesa di Soldeu, in Andorra, confermando la presenza costante sul podio dopo aver conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Cortina d'Ampezzo. La campionessa italiana ha concluso la gara con un risultato che la vede ancora tra le migliori atlete del circuito di Coppa del Mondo.

SOLDEU (ANDORRA) - Sofia Goggia è ancora sul podio e, dopo essersi messa al collo la medaglia di bronzo olimpica a Cortina d'Ampezzo, è terza anche nella discesa che ha aperto la tappa di Coppa del Mondo di Soldeu, Andorra. Per la fuoriclasse bergamasca delle Fiamme Gialle è il podio numero 67 della carriera, il 39esimo in libera, un piazzamento maturato con un gap di soli 24 centesimi di secondo dalla svizzera Corinne Suter, che con il tempo di 1'31"62 torna al successo dopo l'infortunio di inizio stagione. Alle spalle dell'elvetica è seconda l'austriaca Nina Ortlieb, staccata di 0"11, tallonata da una Goggia molto incisiva nella parte più tecnica del tracciato pirenaico ma meno efficace nei lunghi tratti di scorrimento che ne caratterizzano la parte alta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Goggia terza in discesa Soldeu, vittoria SuterSofia Goggia sul podio nella discesa libera di Soldeu, ad Andorra, la prima gara del ‘circo bianco’ dopo la conclusione delle Olimpiadi.

Sofia Goggia bronzo olimpico nella discesa, caduta rovinosa per Vonn

