musetti contro djokovic si gioca anche il terzo posto in classifica ma occhio a zverev

Il match tra Musetti e Djokovic rappresenta un’occasione importante per la classifica, con il terzo posto in palio. Tuttavia, la posizione definitiva sarà confermata in base ai risultati agli Australian Open. È inoltre da tenere d’occhio Zverev, che potrebbe influenzare gli equilibri della classifica. La sfida tra questi atleti offre un quadro interessante del panorama tennistico attuale, con implicazioni anche per le prossime settimane.

Il super quarto di finale tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic, in programma mercoledì, non deciderà solo il semifinalista degli Australian Open ma una buonissima parte della corsa al numero tre del mondo. Risultato impensabile per l’azzurro qualche mese fa e ora a portata di mano. Musetti nella classifica virtuale, in questo momento, è davanti al serbo, con 4405 punti, 300 già guadagnati rispetto al 2025, dove si era fermato al terzo turno. Nole è a quota 4380 punti, 400 in meno rispetto allo scorso anno, dove si era fermato in semifinale. Dunque, è molto semplice: chi vince tra i due il quarto di finale, lunedì prossimo sarà davanti all’altro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

