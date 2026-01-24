Lorenzo Musetti contende a Djokovic e Zverev il 3° posto nel ranking ATP! Le prospettive agli Australian Open

Lorenzo Musetti si prepara agli Australian Open 2026, dove ha la possibilità di migliorare il risultato dello scorso anno e di mantenere il terzo posto nel ranking ATP. La sua performance nei primi turni del torneo sarà importante per definire le prospettive di classifica, in un contesto di alta competizione con giocatori come Djokovic e Zverev. Il torneo rappresenta un momento chiave per la stagione tennistica del giovane italiano.

L'ingresso agli ottavi di finale degli Australian Open 2026 di tennis consente a Lorenzo Musetti di migliorare il risultato ottenuto lo scorso anno e di difendere il terzo posto virtuale del ranking ATP al termine del terzo turno del primo torneo stagionale del Grand Slam. L'azzurro, infatti, a Melbourne scarterà lunedì 2 febbraio i 100 punti conquistati lo scorso anno, ma con gli ottavi di finale ne ha ottenuti 200. Musetti, sfruttando gli scarti più onerosi dei tennisti che lo precedono nella graduatoria ufficiale rilasciata lunedì scorso, guadagna due posizioni e si attesta così al terzo posto.

