Dizionario dialettale mondragonese pubblicata online l' opera di Pasquale Schiappa

È stata pubblicata online l'opera di Pasquale Schiappa, un dizionario dialettale mondragonese. L'album raccoglie termini, espressioni e parole tipiche della comunità locale, con l’obiettivo di conservare il suono, la storia e l’identità del dialetto. La creazione dell’opera ha richiesto un lungo lavoro di ricerca e operazioni di raccolta per documentare le peculiarità linguistiche del territorio.

Un’opera che nasce dal desiderio di preservare il suono, la storia e l’identità di una Comunità. Il dizionario di Pasquale Schiappa rappresenta un lavoro di ricerca che, nella sua fase di costruzione, è stato caratterizzato da una complessa serie di operazioni tendenti a cogliere le caratteristiche proprie del parlato e le dinamiche tipiche della comunicazione orale, nella speranza che ciò possa servire ai più giovani come contributo utile alla conoscenza del dialetto mondragonese. Non è un caso, infatti, che il lavoro si apra con la dedica dell’autore ai suoi adorati nipoti Jacopo, Matteo, Giulia e Greta, perché non dimentichino le loro radici. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Il dizionario della danza classica di Flavia Pappacena: tecnica, storia e metodo in un’opera unicaC’è un momento, nella vita di ogni danzatore, in cui le parole smettono di essere semplici etichette e diventano architettura. Sanremo 2026: Patty Pravo, online il video ufficiale di “Opera”SANREMO – Patty Pravo celebra 60 anni di carriera: un percorso artistico tra i più lunghi del panorama musicale italiano durante il quale è stata – e... Tutti gli aggiornamenti su Pasquale Schiappa Temi più discussi: Mondragone, il Dizionario dialettale mondragonese: la città ricorda il professor Pasquale Schiappa; LA COMMEMORAZIONE - Dizionario dialettale mondragonese, al via la distribuzione gratuita per ricordare la memoria del prof Schiappa; Mondragone – Il Dizionario dialettale mondragonese, l’avvio alla distribuzione gratuita in ricordo del Prof. Schiappa. Mondragone, Dizionario Dialettale Mondragonese: l’l’opera di Pasquale Schiappa disponibile gratuitamente onlineMondragone (Caserta) - Un patrimonio linguistico che rischiava di perdersi trova ora nuova vita sul web. È disponibile online, e liberamente scaricabile, il ... pupia.tv L’OPERA DEL PROF SCHIAPPA - Il Dizionario dialettale mondragonese è online ECCO COME scaricarlo09:04:58 MONDRAGONE. Un’opera che nasce dal desiderio di preservare il suono, la storia e l’identità di una Comunità. Il dizionario di Pasquale Schiappa rappresenta un lavoro di ricerca che, nella sua ... casertafocus.net https://www.thereportzone.it/p=46403 Dizionario dialettale mondragonese, il viaggio nelle parole della memoria in ricordo di Pasquale Schiappa facebook