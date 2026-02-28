Il dizionario della danza classica di Flavia Pappacena | tecnica storia e metodo in un’opera unica

C’è un momento, nella vita di ogni danzatore, in cui le parole smettono di essere semplici etichette e diventano architettura. Plié, arabesque, battement: termini che il corpo impara prima della mente, ma che nascondono secoli di storia, trasformazioni stilistiche, dispute metodologiche tra scuole e nazioni. È proprio a quel momento — sospeso tra gesto e significato — che risponde il nuovo volume di Flavia Pappacena, Dizionario tecnico metodologico della danza classica, pubblicato da Gremese e in libreria dal 13 febbraio. Un’opera nata nelle aule dell’Accademia nazionale di danza. Non è un glossario, e sarebbe riduttivo chiamarlo tale. Ogni voce è un piccolo trattato: l’etimologia, la struttura originaria del movimento, l’evoluzione attraverso i secoli, le variazioni tra i principali metodi europei. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

