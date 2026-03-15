In occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, viene aperto uno spazio di ascolto dedicato ai disturbi dell’alimentazione. Sono stati messi a disposizione consigli pratici e risorse di supporto per chi si trova ad affrontare queste problematiche. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a offrire un punto di riferimento per le persone in cerca di aiuto.

In occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla per i disturbi del comportamento alimentare, la Fondazione Life on Mind ha deciso di promuovere un’iniziativa dedicata al territorio lombardo e, da domani al 27 marzo, anche l’ambulatorio di Legnano, in piazza Morelli 9, aprirà le porte alla cittadinanza con uno spazio di ascolto gratuito, dedicato a chi desidera un primo confronto sul tema dei disturbi alimentari. "Creare spazi di ascolto significa rendere più immediato l’accesso alla cura. Spesso il primo passo è il più difficile: offrire un luogo sicuro in cui potersi fermare, fare domande e sentirsi accolti può fare la differenza - spiega Maurizio Colombo, presidente della Fondazione Life on Mind -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Disturbi dell’alimentazione. Apre lo spazio di ascolto: "Consigli utili e sostegno"

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