Disturbi dell' alimentazione fino a 18 anni | avviato l' iter per un centro specializzato

L'ha annunciato oggi, 25 febbraio, l'assessore alla Salute Riccardo Riccardi. Uno sarà nella Venezia Giulia, uno nel Friuli centrale e uno in quello occidentale. Particolare attenzione fino alla maggior età Un centro dedicato alla cura dei disturbi alimentari in Asugi, inserito nella programmazione regionale e nel quale lavoreranno équipe multidisciplinari. È quanto annunciato oggi dall'assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, in risposta a un'interrogazione sull'aumento del fenomeno dei Dca in regione: l'iter ha già preso il via. L'obiettivo è garantire una risposta specifica al problema “in una fase di reale espansione”, con nuove strutture e “particolare attenzione alla fascia d'età 0-18 anni”, ha detto Riccardi. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Leggi anche:

Disturbi dell’alimentazione nei minorenni: a Firenze una riabilitazione specifica

AVS propone un protocollo d’intesa con l’ASL per la prevenzione dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione

Temi più discussi: Disturbi alimentari: la campagna Voto 10 con riserva; Disturbi alimentari, cresce l’emergenza: una campagna per intercettare i ragazzi; Centro disturbi alimentari, sede ampliata: In cura sempre più giovani; Anoressia e bulimia, la campagna del Bullone: attenzione ai segnali.

Disturbi alimentari, Veneto virtuoso nelle cure ma si può fare (ancora) di piùNonostante le forze in campo non si riesce a seguire tutti i potenziali pazienti. Dalle associazioni arriva una nuova iniziativa per sostenere l'accesso alle cure ... rainews.it

Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, nasce un gruppo di lavoro per rafforzare prevenzione e sostegno alle famigliePotenziati i Centri Servizi Famiglie nei Municipi, progetti con le scuole e iniziative pubbliche per la Giornata del Fiocchetto Lilla. L’assessora Lodi: Tema centrale fin dall’infanzia, servono più r ... lavocedigenova.it

Disturbi alimentari, dal 23 febbraio è possibile prenotare una consulenza gratuita all’ospedale privato accreditato Fogliani di Modena Nel territorio modenese, circa 7.000 persone soffrono di disturbo da alimentazione incontrollata e tra le 3.000 e le 3.500 di di - facebook.com facebook