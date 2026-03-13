Disturbi alimentari allarme SINPIA | oltre 3 milioni di casi in Italia Esordio precoce a 8 anni e boom del 35% dopo la pandemia

La SINPIA segnala che in Italia ci sono oltre tre milioni di persone affette da disturbi alimentari, con molti casi che iniziano già a otto anni. Dopo la pandemia, si registra un aumento del 35% di nuove diagnosi. La società scientifica invita a intervenire tempestivamente con approcci multidisciplinari per affrontare questa problematica.

