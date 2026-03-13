Bastoni è stato indicato come possibile vincitore di un premio, nonostante la simulazione durante la partita tra Inter e Juventus. Mentre riceve questa candidatura, si parla anche di un possibile addio ai nerazzurri, con i fischi dei tifosi che potrebbero influenzare il suo percorso futuro. La situazione tra il giocatore e la squadra continua a suscitare attenzione.

Bastoni candidato ad un premio per esempio positivo. Intanto, però, il suo futuro potrebbe essere lontano dall’Inter. Ecco i dettagli. l difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, è diventato protagonista di un caso che unisce etica sportiva e dinamiche di calciomercato. Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, ha ufficialmente candidato Bastoni alla ‘Rosa Camuna’, la massima onorificenza della Regione. La motivazione risiede in un gesto considerato un esempio di lealtà: dopo l’episodio controverso in Inter-Juventus, che portò all’espulsione di Kalulu, il centrale nerazzurro ha ammesso pubblicamente il proprio errore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bastoni candidato ad un premio nonostante la simulazione di Inter Juve: di cosa si tratta. Ma i fischi potrebbero portarlo all’addio ai nerazzurri. Cosa sta succedendo

