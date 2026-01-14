Lotta a fake news in Francia programma pubblico contro disinformazione

In Francia, il governo ha avviato un programma pubblico dedicato alla lotta contro le fake news. L'iniziativa prevede una consultazione con i cittadini, la creazione di un osservatorio, un sistema di monitoraggio attivo e misure per rafforzare la fiducia nelle fonti istituzionali. L'obiettivo è contrastare la disinformazione e promuovere un'informazione più accurata e affidabile.

Francia combatte contro i deepfake: indagini su immagini compromettenti - In Francia, le indagini sui deepfake stanno prendendo piede, con un focus particolare sulle immagini di donne nude. notizie.it

Francia in prima linea contro i deepfake: indagini su immagini di donne nude - In Francia, il dibattito sui deepfake sta guadagnando slancio, sollevando preoccupazioni significative riguardo alla sicurezza e alla privacy delle donne. notizie.it

Buona domenica pomeriggio . Bene albero se serve a festeggiare #CucinaItalianaUNESCO e ora rafforzare lotta a fake food e sostenere anche agroalimentare artigianale. facebook

