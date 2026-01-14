Lotta a fake news in Francia programma pubblico contro disinformazione
In Francia, il governo ha avviato un programma pubblico dedicato alla lotta contro le fake news. L'iniziativa prevede una consultazione con i cittadini, la creazione di un osservatorio, un sistema di monitoraggio attivo e misure per rafforzare la fiducia nelle fonti istituzionali. L'obiettivo è contrastare la disinformazione e promuovere un'informazione più accurata e affidabile.
(Adnkronos) – Una consultazione pubblica con i cittadini, un osservatorio, un sistema di monitoraggio attivo, il rafforzamento della fiducia nelle fonti istituzionali. Sono i 4 pilastri del programma annunciato in Francia per combattere le fake news sulla salute che stanno diventando, complici i social media, un rischio per la salute. "La disinformazione sanitaria mina la
