Disabilità all' Umbria fondi per progetti dedicati ai disturbi del neurosviluppo e dello spettro autistico

Una decisione di finanziamento ha portato risorse all'Umbria per sostenere progetti rivolti alle persone con disturbi del neurosviluppo e autismo. La causa risiede nella volontà di migliorare l’assistenza e le opportunità di integrazione. Sono stati destinati fondi specifici per interventi pratici e servizi di supporto. Questi fondi potranno essere usati per attività di formazione e programmi di inclusione. Le associazioni locali aspettano ora di conoscere i dettagli per avviare i progetti.

Nuove risorse per l'Umbria da destinare ai progetti in favore di persone con disturbi del neurosviluppo e dello spettro autistico. Le iniziative potranno essere realizzate anche in collaborazione con gli enti del terzo settore e sarà possibile prevedere dei voucher per facilitare l'accesso ai servizi. È inoltre consentita la prosecuzione di interventi già avviati nelle precedenti annualità, così da garantire continuità ai percorsi che hanno già prodotto risultati positivi. "Con queste risorse rafforziamo l'impegno per costruire percorsi personalizzati che mettano al centro la persona e il suo progetto di vita" è quanto dichiarato dalla presidente della Regione Stefania Proietti.