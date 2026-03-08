Diretta gol Serie A LIVE | Vitinha e Messias decidono Genoa Roma KO giallorosso

Durante la 28esima giornata di Serie A, Vitinha e Messias hanno segnato le reti decisive nella partita tra Genoa e Roma, che si è conclusa con la sconfitta per i giallorossi. La cronaca in tempo reale ha fornito aggiornamenti su moviola, risultati e sintesi delle sfide in programma. La diretta gol ha coperto tutte le partite del campionato, offrendo un quadro completo degli eventi sul campo.

Pagelle Genoa Roma: Vitinha uomo della Provvidenza, Messias freddezza e geometrie. Pellegrini ingenuità fatale VOTI Moviola Genoa Roma, l'episodio arbitrale chiave della sfida di Serie A! Diretta gol Serie A LIVE: Ndicka risponde a Messias, tutto pari in Genoa Roma! Diretta gol Serie A LIVE, Genoa Inter in campo: 1-2, Vitinha accorcia le distanze! Magia dell'attaccante genoano Genoa-Roma: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale Genoa-Roma (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico Genoa - Roma in Diretta Streaming | DAZN IT Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Genoa-Roma, il risultato in diretta LIVE LIVE Genoa-Roma 0-0 Serie A 2025/2026: Mancini a rischio cambio Serie A 2025/2026, 28a giornata. Cronaca minuto per minuto di Genoa-Roma: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Serie A: Genoa-Roma 2-1. Punti pesanti in chiave salvezza per i liguri Bologna-Hellas Verona 1-2, Fiorentina-Parma 0-0. Alle 20.45 Milan-Inter GENOA-ROMA, TERMINA 0-0 IL PRIMO TEMPO Il primo tempo di Genoa-Roma si chiude a reti inviolate: nessuna delle due formazioni è riuscita a trovare la giocata per sbloccare il punteggio Chi può accendere la partita nella ripresa