Segui la diretta gol della Serie A 2024/2025, con aggiornamenti in tempo reale delle partite della 20ª giornata. Qui troverai sintesi, risultati, tabellino e cronaca delle sfide più importanti, tra cui Genoa-Cagliari, Como-Bologna, Udinese-Pisa, Roma-Sassuolo e Atalanta-Torino. Un punto di riferimento affidabile per rimanere aggiornato sulle ultime novità del campionato italiano.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 20esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Como Bologna, Udinese Pisa, Roma Sassuolo e Atalanta Torino, valevoli per la 20 esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. SEGUI IL LIVE DI GENOA CAGLIARI . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: prima Frendurp, poi Ostigard, tris del Genoa contro il Cagliari

Leggi anche: Genoa-Cagliari 3-0. Gol di Colombo, Frendrup e Ostigard | La diretta della partita

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Genoa Cagliari 1-0, gol di Colombo

