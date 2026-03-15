La dipendenza dai combustibili fossili è un problema che riguarda le famiglie lombarde, poiché provoca instabilità nei prezzi dell’energia e aumenta le incertezze legate alla sicurezza geopolitica. Questo tema riguarda direttamente chi vive nella regione e si riflette sulle difficoltà quotidiane legate ai costi dell’energia. La situazione evidenzia come il sistema energetico sia fortemente legato alle fonti fossili.

La dipendenza dai combustibili fossili rappresenta la vera vulnerabilità del sistema energetico, un rischio che si traduce in instabilità dei prezzi e insicurezza geopolitica per le famiglie lombarde. Il fisico Gianluca Ruggieri, docente all’Università dell’Insubria, sostiene che il modello basato su petrolio e gas è intrinsecamente fragile a causa di guerre e crisi climatiche. Venerdì 20 marzo alle ore 20:30, nella Sala consiliare del Comune di Villa d’Almè, si terrà l’incontro Energia per il futuro dove questi temi saranno approfonditi dalle famiglie in rete del Progetto Ambiente, stili di vita e comunità. L’analisi di Ruggieri evidenzia come il dibattito pubblico sia spesso distorto da una percezione errata delle energie, considerate ancora troppo costose o poco affidabili dalla maggioranza della popolazione e dai decisori politici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dipendenza fossili: il rischio per le famiglie lombarde

Articoli correlati

Gas russo, l’Ue avvia lo stop definitivo: quali sono le tappe. Ma c’è il rischio di dipendenza dagli UsaBruxelles, 3 febbraio 2026 – È entrata in vigore oggi la tabella di marcia del regolamento REPowerEU che prevede lo stop graduale alle importazioni...

L’Unione Europea contro TikTok: “Il suo design crea dipendenza, corregga o rischio multa”La Commissione Europea ha rilevato, in via preliminare, che TikTok ha violato il Digital Services Act per il suo design che crea dipendenza.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dipendenza fossili

Temi più discussi: Verso la COP31: soluzioni per pianificare l’uscita dai combustibili fossili; Rendite fossili o interesse collettivo? - Appunti; Von der Leyen: Dieci giorni di guerra sono costati 3 miliardi. È il prezzo della nostra dipendenza dai fossili; Come e perché il petrolio influenza i mercati globali.

La vera vulnerabilità è la dipendenza da petrolio e gasGuerre, crisi dei prezzi, cambiamento climatico mostrano i limiti del modello basato sui combustibili fossili. Gianluca Ruggieri, fisico ed esperto di energia, analizza ritardi e inerzie della transiz ... bergamonews.it

Il Libro verde che descrive la transizione energetica in un’Italia troppo dipendenteDal documento del Coordinamento Free: tra le rinnovabili avanza il fotovoltaico. Resta elevata la dipendenza dal gas. Siamo in ritardo sugli obiettivi del Pniec che sottovaluta il potenziale dell’elet ... ansa.it

I PAESI CHE INVESTONO NELLE RINNOVABILI RESISTONO! Vorrei analizzare con il nostro gruppo il tema delle crisi energetiche internazionali e la loro dipendenza dalle fossili. Partiamo dal contesto geopolitico, che proverò a spiegare in modo semplice. L facebook

La #CommissioneEuropea punta sugli #SmallModularReactors, con fino a 200 milioni di euro dal sistema EU Emissions Trading System per ricerca e innovazione. Obiettivo: rafforzare la sicurezza energetica e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili x.com