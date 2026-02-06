La Commissione Europea ha aperto un’indagine preliminare su TikTok, accusando la piattaforma di aver violato il Digital Services Act. Secondo i primi rilievi, il design dell’app favorisce la dipendenza degli utenti. La commissione chiede a TikTok di cambiare le sue impostazioni, altrimenti rischia di dover pagare una multa salata. La questione diventa sempre più calda, anche perché cresce il dibattito sui danni che i social possono provocare ai più giovani.

La Commissione Europea ha rilevato, in via preliminare, che TikTok ha violato il Digital Services Act per il suo design che crea dipendenza. Ciò include funzionalità come lo scorrimento infinito, la riproduzione automatica, le notifiche push e il suo sistema di raccomandazione altamente personalizzato, scrive l’Esecutivo Ue. L’indagine della Commissione indica che TikTok non ha valutato adeguatamente in che modo queste funzionalità potessero danneggiare il benessere fisico e mentale dei suoi utenti, inclusi minori e adulti vulnerabili. Ad esempio, “premiando” costantemente gli utenti con nuovi contenuti, alcune funzionalità di design di TikTok alimentano la voglia di continuare a scorrere e mettono il cervello degli utenti in “ modalità pilota automatico “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

L'Unione Europea contro TikTok: "Il suo design crea dipendenza, corregga o rischio multa"

#TikTok-Commissione europea || La Commissione europea ha deciso di mettere sotto accusa TikTok, accusando il social di aver violato il Digital Services Act.

Bruxelles si prepara a affrontare TikTok.

