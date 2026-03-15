Diffusi dati sensibili Da una dottoressa indagata all’infettivologo anti-cpr

Una dottoressa indagata ha trasmesso dati sensibili contenuti nelle certificazioni di cui si occupava, inviandoli oltre i confini del reparto. L’infettivologo coinvolto nel caso è stato anch’egli sottoposto a indagine. La vicenda riguarda la diffusione di informazioni riservate, che ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario. Le autorità stanno approfondendo i dettagli dell’accaduto.

Aveva trasmesso fuori dal reparto alcuni dati sensibili contenuti nelle certificazioni delle quali si era occupata. A chi? Al collega infettivologo Nicola Cocco, non raggiunto da nessun avviso di garanzia, impegnato in una struttura di Milano e molto attivo nella rete anti-cpr, i centri di permanenza per il rimpatrio. Un’azione che la dottoressa in questione - una delle tre delle Malattie Infettive di Ravenna sospese da venerdì scorso per 10 mesi dalla professione nell’ambito dell’inchiesta sui certificati anti-rimpatrio - secondo il gip Federica Lipovscek aveva commesso abusando della sua qualifica di dirigente medico. Per il giudice si era... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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