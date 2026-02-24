Marsiglia dalla crisi sportiva a quella…informatica! Attacco cyber ai server del club | diffusi i dati sensibili dei tifosi! Cos’è successo

Un attacco informatico ha colpito i server dell'Olympique Marsiglia, portando alla divulgazione di dati sensibili dei tifosi. La causa è un cyber attacco riuscito che ha compromesso le informazioni personali conservate dal club. Gli hacker hanno accesso a dettagli come indirizzi e numeri di telefono, creando scompiglio tra i supporter. La situazione ha portato a un intervento immediato per contenere il danno e rafforzare i sistemi di sicurezza. La questione rimane sotto stretto monitoraggio.

Calciomercato Juventus: non è detta l’ultima parola per il rinnovo di Vlahovic. La verità sulla firma e quanto può offrirgli il club! Retroscena Calciomercato Lazio, l’ombra di una doppia cessione pesante si avvicina: a giugno questi due big potrebbero lasciare Formello! Ultimissime Rinnovo McKennie Juventus, è fatta! Quando arriverà la firma e quanto guadagnerà il texano. Tutti i dettagli del prolungamento Calciomercato: tutti vogliono Palestra! Concorrenza fitta per l’esterno del Cagliari: le ultimissime novità Calciomercato Juventus: non è detta l’ultima parola per il rinnovo di Vlahovic. La verità sulla firma e quanto può offrirgli il club! Retroscena Atalanta, senti Stromberg: «Così può ribaltare il Borussia Dortmund, lui sarà il nome in copertina! Scamacca? Può far gol come Ronaldo e Messi» Napoli, cresce l’attesa per il rientro di De Bruyne: nel mirino c’è quella partita! Quando può tornare in campo il belga dopo il lungo infortunio Juventus, Di Gregorio vittima di insulti e minacce sui social: portiere costretto a chiudere i commenti! Cosa sta succedendo Marsiglia, dalla crisi sportiva a quella. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Marsiglia-Monaco inizia in ritardo, i tifosi invadono il Velodrome con i fumogeni: cos’è successoIl derby tra Marsiglia e Monaco è iniziato con un ritardo a causa dell'invasione dei tifosi, che hanno acceso numerosi fumogeni creando una nube densa sul campo.

Pisa forma esperti cyber security: corso IFTS gratuito per contrastare frodi digitali e proteggere dati sensibili.A Pisa, un corso gratuito di cybersecurity ha preso il via per formare nuovi esperti e contrastare le frodi digitali.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Gli highlights di Brest-Marsiglia 2-0; Marsiglia ko a Brest, è crisi anche senza De Zerbi. Altro squillo Bilbao, pari in Magonza-Amburgo; Marsiglia a picco anche senza De Zerbi: la prima di Beye è da incubo, crisi senza fine e tensione alle stelle; Ligue 1, debutto con sconfitta per Beye sulla panchina del Marsiglia: il Brest si impone 2-0.

Marsiglia, ora l'obiettivo è ricompattare l'ambiente: Benatia e McCourt incontrano i tifosiDopo aver annunciato domenica la sua intenzione di dimettersi, Medhi Benatia resterà alla guida dell’Olympique Marsiglia come direttore sportivo. tuttomercatoweb.com

Olympique Marsiglia nel caos, dopo De Zerbi si dimette anche Benatia (Le Parisien)Olympique Marsiglia nel caos, dopo l'addio di De Zerbi si dimette anche il direttore sportivo Benatia. Dirigenza al lavoro ... ilnapolista.it

La situazione del Marsiglia è piuttosto confusa negli ultimi giorni Stagione rovinata o possono comunque togliersi soddisfazioni © Jean Catuffe © Xavier Laine © Antony Bibard #Ligue1 #OM #Benatia #ChampionsLeague #calcio - facebook.com facebook

Conclusione positiva della vertenza che ha interessato il porto di #Marsiglia e che rischiava di avere pesanti ripercussioni sui collegamenti marittimi strategici tra Italia, Francia, Corsica e Nord Africa. Grazie all’intevento del ministro Tabarot, con cui il #MIT ha x.com