Nella zona sono state segnalate situazioni di vittime adescate, minacciate e rapinate. Un aggressore si avvicina alle persone chiedendo denaro con frasi come

"Dammi i soldi". Oppure "ti ammazzo", "dico a tua madre che sei omosessuale", "dico a tutti cosa fai". Poteva cambiare il testo, ma non il copione delle rapine a danni di giovani adescati con la scusa di un incontro sessuale. Nove i colpi, messi a segno nel 2023, contestati a tre giovani, domiciliati a Perugia, nei confronti dei quali il gip di Roma ha disposto la custodia cautelare in carcere. Un quarto risulta indagato a piede libero. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra mobile di Roma, le modalità delle rapine, compiute nella Capitale, sarebbero state simili. Attraverso i social, uno dei tre, che a volte si sarebbe fatto chiamare con nomi diversi - Luigi, o Marco secondo alcune denunce - avrebbe agganciato le presunte vittime con la proposta di un incontro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Dico a tua madre che fai". Vittime adescate, minacciate e rapinate

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Discussioni sull' argomento Dico a tua madre che fai. Vittime adescate, minacciate e rapinate; Paga o dirò che sei gay . Rapine e ricatti sessuali dopo gli incontri sull’app; Cara Abby: mia madre non usa il deambulatore nemmeno dopo essere caduta; La star di Love Is Blind Ashley difende suo padre dopo che i fan suggeriscono che sia abusato.

"Ascoltami come chi ascolta piovere,senza ascoltarmi, ascoltando quel che dico...in un altro tempo che è proprio ora, ascolta i passi del tempo...passano gli anni tornano gli istanti" Octavio Paz Buonanotte x.com

Ti dico addio e forse ti amo ancora. Non so se ti ho amato tanto … non so se ti ho amato poco; ma so che non tornerò mai più ad amare cosi. Mi rimane il tuo sorriso addormentato nella mia memoria, e il cuore mi dice che non ti dimenticheró; ma, restando solo facebook