Un imprenditore è stato arrestato a Imola per aver minacciato e aggredito l’ex compagna, non accettando la fine della relazione. L’uomo aveva trasformato la vita della donna in un incubo, con comportamenti violenti e persecutori. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto, segnando un passo importante nella tutela delle vittime di violenza domestica.

Imola, 9 gennaio 2026 - Non aveva accettato la fine della relazione e aveva trasformato la vita della ex compagna in un incubo fatto di minacce, violenze e persecuzioni. Frasi come “ Se non fai quello che ti dico ti metto in carrozzina ”, aggressioni fisiche e pressioni continue sono al centro dell’inchiesta che ha portato all’arresto di un imprenditore italiano sulla cinquantina, eseguito dai carabinieri di Imola. Per l’uomo è scattata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura di Bologna. Le accuse sono pesanti: maltrattamenti contro familiari o conviventi, atti persecutori, lesioni personali, estorsione e furto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Se non fai quello che ti dico finisci in carrozzina”, minacce e botte all’ex compagna: imprenditore arrestato

Leggi anche: "Fai la brava o ti brucio". Maltrattamenti e botte alla compagna stilista. Il giudice: via di casa

Leggi anche: Minacce, pedinamenti e botte all’ex compagna: arrestato a Roma dopo anni di maltrattamenti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Imola, “se non fai come ti dico ti metto in carrozzina”: picchia l’ex compagna, in carcere 50enne imprenditore - I Carabinieri della Stazione di Imola hanno eseguito un’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari che dispone la custodia cautelare in ... corriereromagna.it