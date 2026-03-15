Un soldato ucraino, ufficialmente dichiarato morto nel maggio 2023 dopo un confronto di DNA che ne aveva confermato il decesso, è tornato vivo e libero grazie a uno scambio di prigionieri con le autorità russe. La sua liberazione è avvenuta dopo mesi di detenzione in Russia, e il suo ritorno è stato confermato dalle autorità ucraine.

Un soldato ucraino, dichiarato morto nel maggio 2023 in seguito a un confronto di DNA che non ammetteva dubbi, è tornato vivo dopo essere stato liberato da una prigione russa nell’ambito di uno scambio di prigionieri. La madre, Nataliia, ha vissuto tre anni di lutto e pianto sulla tomba del figlio Nazar prima di ricevere la notizia della sua sopravvivenza e vederlo tornare al villaggio di Velykyi Doroshiv. Questo evento straordinario, documentato da una registrazione video emotiva, segna un momento di speranza per un paese stanco di notizie negative, rivelando la complessità della verità in tempo di guerra. La doppia realtà: tra il certificato di morte e la vita ritrovata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dichiarato morto, torna vivo: il miracolo del soldato

Articoli correlati

Ucraina, soldato dichiarato morto torna a casa dopo 3 anni: il ?miracolo?? di Nazar al telefono con la mamma?Per oltre tre anni, il nome di Nazar Daletskyi è rimasto scolpito nel marmo di un cimitero dell’Ucraina occidentale e il suo volto è stato onorato in...

L’incredibile storia del soldato ucraino morto che telefona alla madre (dopo il funerale)Roma, 7 febbraio 2026 – Lo avevano sepolto in un cimitero dell'Ucraina occidentale, la sua foto era esposta anche in una mostra dedicata ai caduti in...

Una raccolta di contenuti su Dichiarato morto

Discussioni sull' argomento Capalbio, dichiarato morto dallo Stato ma la moglie non si arrende: Continuo a cercarlo; Dichiarato morto dopo un arresto cardiaco, si risveglia vivo e lucido e chiede delle figlie: la storia incredibile a Viterbo.

Dichiarato morto in un incidente, torna a casa vivo e vegeto dopo il suo funeraleQuesta storia incredibile è accaduta a Gesikan, un villaggio della Giava orientale, in Indonesia. Il protagonista è un 40enne di nome Sunarto, dichiarato morto in un incidente stradale a bordo della ... 105.net

Carcerato dichiarato morto per breve tempo torna in vita e pretende di aver scontato l’ergastoloBenjamin Schreiber sta attualmente scontando l’ergastolo in un carcere dell’Iowa per omicidio, ma sta tentando di presentare un appello per la sua liberazione, sostenendo di aver già scontato la sua ... 105.net

Tragedia nel calcio indiano con l’improvviso decesso del 25enne Ravinder Singh, difensore del Namdhari e della Nazionale. ll ragazzo ha accusato un dolore al petto per poi crollare a terra durante una partita. Subito soccorso è stato dichiarato morto poco do facebook