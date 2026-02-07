Dopo più di tre anni, Nazar Daletskyi torna a casa vivo. Il soldato ucraino, dato per morto, ha chiamato la madre dall’ospedale, lasciando tutti a bocca aperta. La notizia ha fatto il giro della sua regione, dove per lungo tempo il suo nome è rimasto scritto nel marmo di un cimitero locale. La sua storia sembra un vero e proprio miracolo, e ora tutti sperano in un possibile ritorno a una vita normale.

Per oltre tre anni, il nome di Nazar Daletskyi è rimasto scolpito nel marmo di un cimitero dell’Ucraina occidentale e il suo volto è stato onorato in una mostra dedicata agli eroi caduti. Oggi, quella stessa fotografia è stata rimossa: non per dimenticanza, ma per un’incredibile notizia che sfida il destino. Nazar è vivo ed è tornato a casa. La vicenda, documentata con un toccante video dalla Bbc, racconta uno dei più clamorosi errori di identificazione dall'inizio del conflitto, risolto solo grazie all'ultimo scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ucraina, soldato dichiarato morto torna a casa dopo 3 anni: il ?miracolo?? di Nazar al telefono con la mamma?

Approfondimenti su Nazar Daletskyi

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Nazar Daletskyi

Argomenti discussi: Kiev: Zelensky è pronto a incontrare Putin. Cremlino: venga a Mosca - Marco Rubio: Usa ai nuovi colloqui Russia-Ucraina ma senza Witkoff-Kushner; La tregua-farsa è già finita e metà Ucraina è di nuovo senza corrente; Ucraina, Mosca agli Usa: Non ci sentiamo più vincolati dal trattato New Start – La diretta; Putin non incontrerà Cassis a Mosca.

Ucraina, il soldato dato per morto per anni: l'incredibile telefonata alla mammaGuerra Russia-Ucraina: un errore di identificazione aveva fatto credere morto un soldato, fino all’ultimo scambio di prigionieri. La sorprendente storia di Nazar Daletskyi. notizie.it

Ucraina, soldato dichiarato morto torna a casa dopo 3 anni: il miracolo di Nazar al telefono con la mammaPer oltre tre anni, il nome di Nazar Daletskyi è rimasto scolpito nel marmo di un cimitero dell’Ucraina occidentale e il suo volto ... msn.com

La straordinaria storia di Nazar Daletskyi, il soldato ucraino scambiato per errore con un caduto e restituito alla famiglia dopo mille giorni di silenzio facebook