L’incredibile storia del soldato ucraino morto che telefona alla madre dopo il funerale

Questa mattina, a poche ore dal funerale, un episodio sorprendente ha attirato l’attenzione di molti. La madre del soldato ucraino morto ha ricevuto una telefonata dal suo defunto figlio, che sembrava chiamare dal nulla. La donna, incredula, ha raccontato di aver sentito la voce del figlio, proprio mentre si trovava vicino alla tomba. La scena si è ripetuta più volte, lasciando tutti senza parole. La vicenda ha fatto il giro di tutti i media, alimentando domande su cosa possa aver causato questa strana coincidenza.

Roma, 7 febbraio 2026 – Lo avevano sepolto in un cimitero dell'Ucraina occidentale, la sua foto era esposta anche in una mostra dedicata ai caduti in guerra del suo villaggio. Ora, dopo oltre tre anni nella convinzione fosse morto, la famiglia del soldato ucraino Nazar Daletskyi potrà riabbracciarlo. Tusk da Zelensky rende omaggio a soldati caduti: circa 55.000 da 2022 La storia è raccontata dalla Bbc che pubblica anche il commovente video della telefonata in cui Daletskyi chiama a casa e parla con la madre, dopo essere stato rilasciato nell'ambito dell'ultimo scambio di prigionieri di guerra tra Mosca e Kiev. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’incredibile storia del soldato ucraino morto che telefona alla madre (dopo il funerale) Approfondimenti su soldato ucraino La storia del soldato venezuelano salvo dalle bombe e portato via dopo l’attacco: “Può solo dire che sta bene” Dopo l’attacco degli Stati Uniti in Venezuela, un soldato venezuelano è stato salvato dalle bombe e portato via in pochi minuti. I falsi video del soldato ucraino con la sindrome di Down Recentemente sono circolati alcuni video che mostrerebbero un soldato ucraino con sindrome di Down inviato al fronte, accompagnati da commenti e risate dei commilitoni. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su soldato ucraino Argomenti discussi: Di che pasta siamo fatti? L’incredibile storia di quella modellante e italiana DAS che ha plasmato il destino del suo creatore; Professionista senza watt: l'incredibile storia di Bjorn Koerdt; L’incredibile e triste storia dei nuovi studi sul vaccino contro l’epatite B; L'incredibile storia di Matt Smith, da atleta principiante a portabandiera alle Olimpiadi in tre anni. L'incredibile storia del tongano Pita Taufatofua che torna alle Olimpiadi: sarà alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 con un ruolo specialeCelebre per sfilare a petto nudo a prescindere dalle temperature, ma anche ambasciatore Unicef per il Pacifico, sarà una delle dieci persone chiamate a portare la bandiera olimpica. Ecco gli altri ... vanityfair.it Olimpiadi invernali: l’incredibile storia di Erika Lechner, prima Azzurra a vincere l’oroLa storia di Erika Lechner, la prima atleta italiana a vincere l'oro alle Olimpiadi invernali. Il suo trionfo nello slittino a Grenoble 1968 ... iodonna.it Dal casale disabitato del nonno all’agriristoro modello: l’incredibile storia di due fratelli toscani e della loro brigata, che porta i buongustai in provincia di Firenze! Matilde Morselli facebook Milton Pereyra è stato bandito dalle nazionali argentine: l’incredibile storia del neo-acquisto del Napoli. Cronache x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.