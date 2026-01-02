Scuola estiva in ospedale ultimi giorni per diventare volontari | iscrizioni in scadenza il 14 gennaio

Sono ancora aperte le iscrizioni alla scuola estiva in ospedale presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La formazione, rivolta ai futuri volontari, si concluderà il 14 gennaio. Questa iniziativa offre l’opportunità di partecipare a un percorso di formazione dedicato al supporto e all’assistenza dei pazienti durante il periodo estivo. È importante iscriversi entro questa data per poter prendere parte a questa esperienza.

Bergamo. Ultimi giorni per iscriversi al corso di formazione per volontari della Scuola estiva in ospedale, attiva all’ospedale Papa Giovanni XXIII. La scadenza per presentare la domanda è fissata a mercoledì 14 gennaio 2026. Il percorso è rivolto a chi intende prendere parte al servizio di volontariato durante l’estate 2026, affiancando bambini e ragazzi ricoverati, dai 3 ai 18 anni, nelle attività educative quando la scuola tradizionale è chiusa. Un progetto nato nel 2013 da un’intuizione di Giulia Gabrieli, che aveva vissuto in prima persona l’importanza di continuare a studiare anche durante la malattia perché, come lei stessa diceva, “la malattia non va in vacanza”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Scuola estiva in ospedale, aperte le iscrizioni per il servizio di volontariato Leggi anche: Bergamo, la scuola estiva in ospedale cerca volontari nel segno di Giulia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Bergamo, la scuola estiva in ospedale cerca volontari nel segno di Giulia; Bergamo la scuola estiva in ospedale cerca volontari nel segno di Giulia. Scuola estiva in ospedale, ultimi giorni per diventare volontari: iscrizioni in scadenza il 14 gennaio - All’ospedale Papa Giovanni XXIII aperte fino a mercoledì le adesioni al corso di formazione per il servizio dell’estate 2026 promosso dall’associazione conGiulia onlus ... bergamonews.it

