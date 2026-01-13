Volontari del Parco riaperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni ai Volontari del Parco, un’opportunità per contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente naturale. Partecipando, si supportano iniziative di cura, educazione e sensibilizzazione sul rispetto del territorio. L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini interessati a impegnarsi concretamente nella tutela del Parco, promuovendo valori di sostenibilità e consapevolezza ambientale attraverso attività di volontariato.

Volontariato al Parco delle Foreste. Come proteggere la biodiversità - PRATOVECCHIO Riparte anche per il 2026 il Volontariato nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. msn.com

Il Parco Agricolo Nord Est ha avviato una procedura per individuare Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale con cui stipulare convenzioni per la cura e manutenzione di tratti della rete sentieristica e di aree di pregio del Parco, in r - facebook.com facebook

