Volontari del Parco riaperte le iscrizioni
Sono aperte le iscrizioni ai Volontari del Parco, un’opportunità per contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente naturale. Partecipando, si supportano iniziative di cura, educazione e sensibilizzazione sul rispetto del territorio. L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini interessati a impegnarsi concretamente nella tutela del Parco, promuovendo valori di sostenibilità e consapevolezza ambientale attraverso attività di volontariato.
Dare un contributo per la cura ed il rispetto della natura, diffondere i valori del Parco e promuovere l’educazione ambientale: tutti i cittadini possono prendere parte a queste attività iscrivendosi ai Volontari del Parco. Il bando è riaperto fino al 15 febbraio: basta scaricare il modulo dal. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
