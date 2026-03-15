Secondo i sondaggi, tra il 70 e l’80% degli israeliani sostiene la politica di Netanyahu e Trump contro l’Iran. Le dichiarazioni pubbliche includono affermazioni come «Devi amare la guerra. Ce lo gridano sempre, non lo accettiamo», che riflettono un senso diffuso di approvazione verso azioni militari. Le opinioni sulla questione trovano riscontro nelle percentuali di consenso espresse dalla popolazione.

La guerra grande Parla Ella Keidar, attivista israeliana contro l’uso della forza di Trump e Netanyahu. «Il dissenso è visto come tradimento». I sondaggi sono chiari. La maggior parte degli israeliani, tra il 70 e l’80%, appoggia la guerra di Netanyahu e Trump contro l’Iran. Gli altri nutrono dubbi, a vari livelli e di diversa natura. Solo pochi, anzi pochissimi, hanno la forza e il coraggio di scendere in strada per chiedere la fine della guerra, in un clima sociale che tende a considerarli traditori. Tra questi c’è Ella Keidar, refusenik di 19 anni che un anno fa è stata incarcerata per aver rifiutato la leva militare. Keidar è anche una militante del Maki, il Partito comunista, e ieri, assieme a decine di attivisti di Mesarvot, obiettori di coscienza, per la terza volta dal 28 febbraio ha manifestato a Tel Aviv contro la guerra. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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