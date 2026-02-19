La verità è che non facciamo più paura a nessuno e non lo accettiamo

Le tre squadre italiane ancora in Champions League hanno subito tre sconfitte pesanti nella prima partita del turno eliminatorio. La verità è che ormai non fanno più paura a nessuno, e questa realtà sembra essere difficile da digerire. Il Napoli, che aveva già lasciato il torneo dopo la fase a gironi, si unisce a questa lista di delusioni. Le partite di andata hanno mostrato una debolezza evidente delle squadre italiane contro avversari più preparati, lasciando poche speranze di recupero. La prossima sfida sarà decisiva per il loro cammino.

Andiamo subito al sodo. Partendo dai dati di fatto. Le tre italiane superstiti in Champions League – il Napoli campione d’Italia era già uscito dopo la prima fase – portano a casa tre sconfitte pesantissime nella gara d’andata del turno knock out di ammissione agli ottavi di finale. Galatasaray, Borussia Dortmund e BodoGlimt hanno letteralmente smontato e spedito a casa le nostre squadre. Non è sfortuna, non è più un caso: ma lo specchio impietoso di un declino sistemico che forse non vogliamo vedere, ma che, cosa ancora più grave, non sappiamo nemmeno accettare. Tre partite, tre disastri. In misure, termini e contesti diversi.🔗 Leggi su Today.it GF Vip, lo scandalo che può distruggerlo: la verità che nessuno osa direIl Grande Fratello Vip si trova al centro di un nuovo scandalo che potrebbe minacciare la sua credibilità. Leggi anche: Sesso tricolore: quanto e come lo facciamo secondo il Censis. Che premia le donne: più consapevoli e intraprendenti Never shame yourself for how deeply you love Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dire la verità e Salute; Sciascia e Todo modo: la verità è uno spettro che nessuno vuole vedere -; L'AI ha rotto la realtà. E ora?; Umberto Galimberti: Nell’era della tecnica e della produttività non riconosciamo più la verità. Serena Mollicone, la figlia di Tuzi: «Mio padre disse la verità, ora giustizia per lui e Serena»Nel processo d’appello bis per l’omicidio di Serena Mollicone, che vede imputati Marco, Franco e Annamaria Mottola, emerge un nuovo elemento che rafforzerebbe la ... ilmessaggero.it SANITÀ/ La verità della Corte dei Conti smentisce i media: il privato non avanza…In una corposa relazione sul servizio sanitario la magistratura contabile snocciola i dati della spesa. Non cambia l’incidenza del privato sul totale ... ilsussidiario.net Non è la verità a essere scomoda, ma quel che facciamo per evitarla mette al centro il furto di verità sulla morte di Paolo Borsellino, tra depistaggi, falsi testimoni, processi viziati, silenzi. Claudio Fava immagina un Borsellino liber facebook